Va in questura per una notifica e scoprono che è l’autore di un furto in casa Pistoia, incastrato dalle immagini dell’impianto di videosorveglianza di un’abitazione. Dalla quale aveva portato via un pc portatile, un navigatore gps e una macchina fotografica. Non è sfuggito agli agenti un particolare: indossava un tutore alla gamba