Furto in banca nella notte. È caccia ai ladri

Ladri in azione nella notte, ai danni della locale filiale della banca Credit Agricole, in piazza Firenze. Intorno alle 3.30 di notte fra lunedì e martedì, i malviventi, presumibilmente tre, sono riusciti a forzare una delle porte dotate di maniglione antipanico e ad entrare all’interno degli uffici dell’istituto di credito. Al momento del loro ingresso è scattato l’allarme, ma i ladri sono comunque riusciti a rubare un "roller cash", uno dei dispositivi che i cassieri tengono a disposizione per conservare e prelevare il denaro contante richiesto dai clienti. Il furto è durato solo pochi minuti, giusto il tempo di prelevare il dispositivo. I malviventi si sono quindi subito allontanati, prima che sul posto potessero arrivare i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Signa.

È probabile che ad attenderli, all’esterno, ci fosse un quarto complice, pronto a farli salire in auto in modo da far perdere rapidamente le proprie tracce. Sono ora proprio i carabinieri del Norm della compagnia di Signa a portare ora avanti le indagini, anche attraverso un attento esame delle immagini del sistema di video sorveglianza. In base ai primi calcoli, i ladri si sarebbero comunque dovuti accontentare di un magro bottino: dalla cassa mancherebbero infatti solo 80 euro, anche se ulteriori verifiche sono in corso.