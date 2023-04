Maxi colpo in gioielleria, bottino da 200mila euro

Firenze, 18 aprile 2023 - Due furti clamorosi in pochi giorni, neppure una settimana, ripropongono l’attenzione sulla presenza in città di una o più bande ‘specializzate’; batterie non stanziali, con ogni probabilità in ‘missione’, che però possono vantare appoggi logistici sicuri. E basisti altrettanto ben informati. Puntuali. Affidabili. Nella notte tra domenica e lunedì è stata depredata la gioielleria ‘Roggi’ di viale Giannotti 2/a, a Gavinana. Un maxi colpo da oltre duecentomila euro, ma si tratta solo della prima stima, sommaria. L’ammontare finale è con molte probabilità decisamente più alto. Lo sconforto del titolare Simone Roggi, solo in parte mitigato dal conforto portato all’uomo dalla sorella Arianna: "Siamo a terra. E’ accaduto intorno alle due e mezza. Hanno aperto la serranda con un flessibile, poi hanno forzata la porta a vetro con un pie’ di porco. Una volta entrati, hanno rovesciato e spaccato tutto. Hanno preso tutto quello che c’era da prendere dagli espositori nelle vetrine, si sono concentrati su quelle...". Non pare infatti che abbiano cercato, o cercato di aprire casseforti o altri contenitori. Comunque il bottino è elevato. A dare l’allarme un passante che, vedendo la saracinescea del negozio divelta, ha chiamato il 112. Sul posto agenti delle Volanti e i colleghi della sezione della Polizia Scientifica. Una delle speranze degli investigatori è che siano rimaste tracce del passaggio dei banditi anche sulle telecamere di videosorveglianza.

La gioielleria ‘Roggi’ ha una storia pluridecennale, è la storia di una famiglia che al lavoro, a quel lavoro ha riposto gran parte della vita. "Altri furti del genere? No, per fortuna _ dice Arianna _ ma in altri tempi, gli anni Settanta prima, e gli anni Novanta poi, abbiamo subito due grosse rapine a mano armata...".

Oggi le rapine , almeno quelle di stampo ‘classico’, da gangster diciamo, sono tramontate quasi del tutto. Purtroppo non le bande, bene assortite, che si ricompongono a ridosso dei furti messi in cantiere. C’è una scelta marcata, netta, per assalti e ‘vie d’accesso’, meno cruente e pericolose perché questi banditi intraprendenti, autentici team affiatati he ’lavorano’ sul filo dei minuti, senza improvvisare, cronometro alla mano, hanno la quasi certezza di poter rimediare, mediamente, più o meno lo stesso bottino.

Pochi giorni fa l’altro colpo grosso in città, in una villa del viale Michelangelo. Forse merita un accertamento su analogie e modus operandi: potrebbe trattarsi degli stessi autori, anche solo in parte? Durante l’assenza dei proprietari – marito francese, insegnante universitario, e ricchissima moglie russa – per il week end pasquale, è stata sfondata una finestra. Dentro razziata una quantità impressionante di gioielli e altri preziosi, riuscendo stavolta a individuare – ma non ‘a naso’ – e a scardinare più di una cassaforte e lasciando perdere la roba più a portata di mano. Un altro colpo da decine e decine di migliaia di euro, anche in questo caso non meno di 200mila euro. E anche in questo caso la stima è quasi di sicuro per difetto, non per eccesso. in una villa in viale Michelangelo, a Firenze.