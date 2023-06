Furto e ricettazione, 3 magrebini denunciati a Firenze

La polizia ha fermato al volo tre magrebini che da poco avevano rubato merce alla Coop di Ponte a Greve, ma ha colto sul fatto anche un presunto ricettatore. E’ accaduto alle 19.30 in Viuzzo delle case nuove: denunciati per ricettazione e furto aggravato 3 magrebini tra i 18 e i 26 anni. Due di loro avrebbero asportato dagli scaffali indumenti e alcolici, pretenndendo di pagare solo una birretta. Durante i controlli il ’terzo uomo’, un marocchino di 22 anni, si sarebbe avvicinato con una scusa e il 26enne gli avrebbe passato due collanine e una fede nuziale. E’ stato denunciato per entrambi i reati mentre ’l’ultimo arrivato’ per ricettazione ed il 18enne per furto aggravato in concorso.

Ed è di 800 persone identificate il bilancio dei servizi straordinari interforze decisi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Polizia, Carabinieri, Finanza, Municipale hanno lavorato anche per la movida. Attività coordinate dal Questore con particolare attenzione a centro, Cascine, Fortezza, Isolotto, Porta Romana, San Frediano e S.Spirito. Mezzo chilo tra hashish e marijuana. Infine denunciato un 36enne marocchino: ha spaccato i vetri di 3 auto tra lungarno Colombo e Lungarno Moro.