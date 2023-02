Ruba quattro bottiglie di liquore in un supermercato e tenta di superare le casse senza pagare ma viene sorpreso e per fuggire travolge gli addetti alla vigilanza e sradica la barriera antitaccheggio, arrestato dai carabinieri. In manette è finito per rapina impropria e resistenza un cittadino somalo di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine. È accaduto domenica scorsa in un supermercato in via Francavilla, zona Isolotto. Il giudice, su richiesta della procura, ha convalidato l’arresto e disposto la misura in carcere. Le bottiglie di alcolici del valore di circa 67 euro sono state restituite al gestore dello store. Il malvivente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo aver trafugato i liquori è stato sorpreso dal personale di vigilanza e si è dato alla fuga. Cercando di raggiungere la porta automatica, secondo quanto emerso, ha sradicato la barriera antitaccheggio e gettato a terra un vigilante al quale avrebbe strappato una catenina dal collo. Deciso a scappare avrebbe spintonato anche altri addetti alla vigilanza intervenuti in soccorso al collega, secondo quanto emerso, prima di essere circondato dai carabinieri che sotto minaccia del taser lo hanno arrestato. Accompagnato nella stazione dei carabinieri per le operazioni di fotosegnalamento, il 22enne si sarebbe sdraiato a terra, fingendo di dormire, poi si sarebbe alzato di scatto sputando sui militari. Bloccato un’altra volta, si sarebbe lasciato cadere a terra rendendo impossibili le operazioni di identificazione.