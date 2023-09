Furto da Euronics. Rubati degli accessori

Sono entrati da Euronics e hanno cercato di rubare vari accessori di telefonia. È successo nella notte fra lunedì e martedì a Lastra a Signa, all’interno del centro commerciale di Santa Maria a Castagnolo.

In base alle prime ricostruzioni dei fatti da parte dei carabinieri della stazione di Lastra a Signa e della compagnia di Signa, tre persone hanno forzato la porta d’ingresso e tagliato con un flessibile la grata di protezione del negozio. Una volta entrate, si sono immediatamente dirette nel reparto di telefonia: non hanno però trovato gli apparati perché riposti in un caveau.

A quel punto, hanno deciso di appropriarsi di un collo presente a terra, vicino al bancone cassa, contenente diversi accessori per telefonia. L’inventario è ancora in corso di elaborazione e quindi il bottino complessivo non è stato ancora quantificato. Tutto l’episodio è stato immortalato dalle telecamere della videosorveglianza, permettendo di appurare che la banda era composta da tre persone, con il volto coperto da passamontagna e guanti da lavoro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Signa, ma al loro arrivo i ladri erano giù riusciti a dileguarsi. Gli stessi uomini dell’Arma hanno effettuato un sopralluogo e avviato le immagini per risalire ai responsabili del furto. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di Euronics e del Comune di Lastra a Signa.