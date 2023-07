Furto da 21mila euro a un ristoratore Era appena entrato nel locale Chi conosceva le sua abitudini?

Indaga la polizia sul furto di 21mila euro in contanti commesso in via del Barco, venerdì mattina, poco dopo le dieci. L’episodio è stato denunciato dal titolare, indiano, del ristorante ’Da Damasco’ che sarebbe anche titolare di altre due attività, una tabaccheria e un money transfer in via Baracca, a poche decine di metri dal locale di ristorazione. Ha raccontato agli agenti interventui per un primo sopralluogo e i rilievi del caso che poco dopo aver aperto il locale, e appoggiata la busta con ventimila euro, si è dovuto assentare per pochi attimi, avendo però cura di richiuedere il ristorante, Al ritnro a notato una stranezza: la porta di servizio aperta. Ha fatto anche in tempo a vedere la sagoma di un uomo in fuga, sempre secondo il suo racconto. La busta coi 20mila euro non c’era più: sparita con altri mille euro che erano nel registratore di cassa. Vicino alla porta, un piccone, forse usato dal ladro per scardinarla ed entrare. Chi sapeva di movimenti e abitudini del ristoratore?