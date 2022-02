Firenze, 13 febbraio 2022 - Questa notte, verso le 4, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Scandicci sono stati inviati dalla Centrale Operativa di Firenze presso un condominio di via Nittis dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti tempestivamente sul posto, i militari operanti hanno trovato una 35enne, bulgara, che si era introdotta nello stabile forzando il portone di ingresso per rovistare nelle pertinenze di vari appartamenti. La stessa è stata tratta in arresto e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato nella mattinata di domani lunedì.

