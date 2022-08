Furto di bici dal Velodromo di Firenze nel Parco delle Cascine

Firenze,1 agosto 2022 - Furto di biciclette presso al Velodromo delle Cascine a Firenze. Lo hanno scoperto amaramente i dirigenti del ciclismo toscano che stavano preparando la trasferta a Dalmine in provincia di Bergamo, dove sono in programma da oggi 2 agosto a venerdì 5, i Campionati Giovanili per esordienti e allievi (maschi e femmine) su pista.

Una volta giunti al Velodromo in via Fosso Macinante per il ritiro delle bici, i dirigenti hanno scoperto che nella nottata i ladri erano entrati nel locale dell’impianto fiorentino che ospita le biciclette portandone via alcune da pista ma anche per l’attività su strada.

Le bici da pista essendo particolari non è facile collocarle. Il presidente del Comitato Regionale Toscana Saverio Metti lancia un appello. “Se doveste incrociare qualche bicicletta di questo tipo sono sicuramente del Velodromo di Firenze e difficili da piazzare visto il rapporto fisso che hanno. L’invito è quello di informare immediatamente il Comitato Regionale Toscana della Federciclismo. Speriamo di poterle ritrovare”.

Antonio Mannori