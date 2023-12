Ladri in azione sul treno, arrestati a Santa Maria Novella

Firenze, 23 dicembre 2023 – A caccia di prede sui treni pieni di viaggiatori per queste vacanze natalizie: ai due ladri in questione, però, è andata male.

Sono infatti finiti in manette due francesi di origine magrebina con l’accusa di furto di bagagli su un treno a Santa Maria Novella.

Mercoledì pomeriggio i due hanno attirato l’attenzione della polizia ferroviaria fiorentina: gli agenti hanno notato che la coppia, già nota alle forze di polizia, stata girando tra le piattaforme dei binari dell’alta velocità mimetizzandosi, con un trolley e uno zainetto al seguito, in mezzo ai numerosi viaggiatori. Dopo circa mezz’ora, appena un treno proveniente da Roma e diretto a Venezia ha aperto le porte in stazione, uno è salito a bordo, mentre l’altro è rimasto sulla banchina a guardarsi intorno, verosimilmente per fare da palo.

La Polfer non hai mai perso di vista la scena che di lì a poco sarebbe diventata teatro di un furto. L’uomo sul treno avrebbe infatti attraversato un intero vagone e dopo aver afferrato lo zaino nero di un passeggero, è rapidamente sceso, cercando infine di dileguarsi con il complice, bottino del colpo alla mano.

Ovviamente i due non hanno fatto neanche lontanamente in tempo a prendere il largo: in pochi istanti gli agenti hanno circondato e fermato i fuggitivi nella galleria ferroviaria, recuperando l’intera refurtiva. Nello zaino c’era un notebook da 2mila euro e i documenti del legittimo proprietario, in viaggio dal Regno Unito. Il maltolto è stato immediatamente restituito al turista inglese che non ha mancato di ringraziare i poliziotti.

Per quanto riguarda invece i due finiti in manette, entrambi sono stati accompagnati dalla Polfer davanti al Tribunale di Firenze che ne ha convalidato l’arresto disponendo, in attesa del processo, la custodia cautelare in carcere.