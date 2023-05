Assalto all’autoscuola, arrestato un 18enne e denunciato un minore

Firenze, 31 maggio 2023 – Un diciottenne arrestato e un sedicenne, denunciato dalla polizia per furto aggravato in concorso. I due giovani stranieri – insieme a un terzo al momento non individuato – poco dopo la scorsa mezzanotte hanno infranto la vetrina di un’autoscuola in via Toselli, per poi scappare. Diverse le telefonate arrivate al 112 per segnalare il fatto.

Tra i passanti c’era anche un poliziotto libero dal servizio che non ha mai perso di vista i tre fuggitivi fino all’arrivo, pochi attimi dopo, delle volanti di via Zara che hanno fermato tra via San Donato e viale Redi due dei tre ragazzi.

I giovani malviventi hanno rubato una trentina di euro e diverse patenti rinnovate, che sono state recuperate dai poliziotti. Per il 18enne finito in manette, è scattata anche la denuncia per ricettazione.