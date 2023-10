Furto nell’auto del sindaco. Il ladro fugge con la fascia tricolore

San Casciano Val di Pesa, 21 ottobre 2023 – Entra in un'auto parcheggiata, ma viene scoperto dal proprietario, ovvero Roberto Ciappi, il sindaco di San Casciano Val Di Pesa (Firenze). Un 22enne marocchino è stato arrestato dagli agenti di una volante stamattina. È accaduto in via La Marmora, nel centro di Firenze.

Lo straniero, secondo quanto ricostruito, è stato sorpreso mentre metteva a segno un furto nell'auto parcheggiata per strada e si è dato alla fuga. Inseguito dal primo cittadino avrebbe cambiato direzione e, una volta tornato indietro, avrebbe trovato una donna a sbarrargli la strada.

L'indagato sarebbe riuscito però ancora una volta a divincolarsi. Dopo una decina di metri il fuggitivo sarebbe stato intercettato da un passante e pochi istanti dopo è stato fermato. I poliziotti gli hanno trovato addosso il bottino: qualche spicciolo, accessori di telefonia e la fascia tricolore da sindaco, e un coltello a serramanico per il cui possesso ingiustificato è stato denunciato.