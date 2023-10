Ruba su auto in sosta davanti alla Direzione antimafia: arrestato

Firenze, 25 ottobre 2023 – Rubare è sempre sbagliato, ma rubare in faccia alle “guardie”… è anche stupido. Probabilmente il 42enne (subito arrestato) non se ne era nemmeno accorto: martedì intorno alle 18,30 ha forzato lo sportello di un’auto in sosta su lungarno Vespucci cercando di arraffare quanto possibile.

Istantaneo l’intervento del personale della Direzione investigativa antimafia e delle volanti della polizia che, in pochi istanti, hanno bloccato il malintenzionato. L’uomo, già noto alle forze di polizia, aveva già in mano una busta, presa dalla vettura, con dentro tre profumatori d’ambiente del valore di circa un centinaio d’euro. Addosso aveva alcuni “ferri del mestiere”: una chiave inglese, una pinza a pappagallo e una tronchese.