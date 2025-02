Furto alla direzione mobilità: ladro riconosciuto e denunciato

FIRENZEHa una faccia e anche un nome, il ladruncolo che nei giorni scorsi era riuscito a intrufolarsi nei locali della direzione infrastrutture di viabilità e mobilità del Comune di Firenze, ubicati in viale Fratelli Rosselli.

Nell’occasione, sono stati rubati i personal computer dell’assessore alla sicurezza, Andrea Giorgio, e altri dispositivi in uso alla sua segreteria.

Analizzando le immagini delle telecamere presenti nell’edificio, la polizia municipale ha infatti riconosciuto una sua vecchia conoscenza, un giovane italiano con numerosi precedenti per reati analoghi, e, intanto, lo ha denunciato a piede libero.

Le indagini proseguono per risalire alla refurtiva, che potrebbe essere stata rivenduta, piazzata o semplicemente nascosta.

La notizia dell’irruzione di un ladro in un’articolazione della macchina comunale di Palazzo Vecchio aveva fatto preoccupare anche perché in passato quello stesso edificio era stato oggetto di una “visita“ sgradita. Nella precedente occasione, in particolare, erano state saccheggiate alcune macchinette e frugate le scrivanie.

Preoccupazione anche perché quell’edificio ospita la cosiddetta “control room“. Tuttavia, quella sala, non è mai stata raggiunta da nessun intruso.