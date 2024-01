Furto al negozio di abbigliamento. Frantumata la vetrata esterna e rubata merce per 6.000 euro L'ondata di furti in città non si ferma: nella notte del 5 gennaio, due negozi sono stati presi di mira da malviventi che hanno portato via merce e denaro per un valore complessivo di circa seimila euro. La polizia indaga.