Furti, zaini nel mirino dei ladri. Due colpi nelle vie del centro

Zaini rubati in via Carducci. Zaini rubati all’Isolato Boccaccio. I fatti sono successi tutti nelle vie parallele a Francoforte sull’Oder, ossia quella che si affaccia sulla piazza del centro Rogers. Il primo furto è avvenuto all’interno del furgone di un ragazzo che si era fermato per fare una consegna in via Carducci. A raccontarlo i parenti, che hanno rivolto un appello per chi lo ritrovasse, visto che all’interno c’erano documenti e altri effetti personali importanti. Il secondo zaino è invece un probabile provento di furto.

È stato segnalato nell’isolato Boccaccio, ossia il prolungamento di via Carducci, abbandonato nell’area verde, con un portapranzo attaccato agli spallacci. Le problematiche di ordine pubblico nel centro cittadino sono quotidiane. Tra piccoli furti, spaccio di stupefacenti, sono in diversi i balordi che arrivano in piazza Resistenza con la tramvia e si fermano a Scandicci.

E sono molte le proteste dei residenti per la situazione che è difficile da gestire e che almeno al momento non ha soluzione. In questi mesi non sono mancati episodi gravi, tra aggressioni ad anziani a scopo di rapina, e tentativi di aggressioni sessuali a due ragazze che sono riuscite a scappare dentro a un bar e salvarsi. La sicurezza è un tema che il prossimo governo della città dovrà affrontare; quello attuale per il momento non è riuscito a trovare soluzioni adeguate.