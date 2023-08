Firenze, ennesimo finestrino spaccato in via Pisana proprio sotto le telecamere

Firenze, 18 agosto 2023 – Ennesima spaccata a un finestrino in via Pisana nel tratto tra Monticelli e il Pignone, stanotte. Stavolta ai danni di un furgone, parcheggiato lungo il muro del parco di Villa Strozzi, uno dei punti favoriti da ladri e malfattori perché riparato dai rovi che ricadono dalla scarpata creando un punto buio. Per giunta, lo stesso mezzo aveva già subito in passato le ingiurie di graffitari.

A nulla hanno servito a disincentivare l'azione le telecamere, poste a pochi metri su un palo all’angolo con via Giovanni della Casa (vedi foto in gallery): «Non ne possiamo più – sbotta una residente di passaggio che si accorge dell’effrazione arrecata al camioncino, di proprietà di un vicino –, è un continuo e proprio sotto le videocamere! Io una mattina più o meno in questo stesso punto trovai la macchina che avevo lasciato parcheggiata incidentata con un bel danno. Feci denuncia, speranzosa del fatto che proprio grazie alle videocamere sarebbe stato semplice trovare il responsabile. E invece nulla, non so neanche se le hanno mai visionate quelle registrazioni».

In effetti questo tratto di via Pisana e le strade limitrofe, è uno dei favoriti da ladri e vandali: le spaccate ai finestrini, spesso solo per frugare nell’abitacolo alla ricerca di qualche spicciolo o oggetti anche di poco valore, si moltiplicano. Al titolare vicina sartoria di abiti nuziali, questa primavera fa i ladri infransero il finestrino e rubarono in auto nonostante questa fosse parcheggiata in un cortile privato proprio alle sue spalle, mentre era impegnato con dei clienti.

Il più eclatante di questi raid accadde a febbraio 2021 quando dei vandali all’alba lasciarono una lunghissima strisciata di vetri rotti, specchietti spaccati e sportelli con fitte di calci da via di Soffiano fino a piazza Pier Vettori. Ma furti e atti vandalici sono la quotidianità e in tanti non riescono a dormire sonni tranquilli la notte: «Io ho avuto due furti in un anno. Qui se non hai il parcheggio privato non sai mai cosa ti ritroverai il giorno dopo, e non si riesce più a trovare un garage in vendita, i pochissimi che ci sono li vendono a peso d’oro», lamenta un altro residente.

Nella mira dei ladri non ci sono solamente i vetri delle macchine, ma anche quelli dei negozi: molte sono le attività che hanno ricevuto effrazioni notturne alle vetrine nelle ultime settimane, tra cui la Cornetteria notturna, il ristorante La Scarpetta di via del Ponte Sospeso e la Fiaschetteria di pesce nella stessa via all’angolo con piazza Gaddi, mentre in via della Fonderia la banda del tombino entrò in un bar, seppure fosse chiuso in vendita, quindi privo di registratore di cassa; un furto che non stupisce visto che il 4 luglio, in pieno giorno durante la chiusura, un ladro assetato, nel vero senso della parola, non si è peritato a sfondare la vetrina del magazzino de La piccola botte di via Bronzino per rubare solo qualche birra e bibita.

Il padrone del furgone, avvisato da noi stamani telefonicamente della spaccata, non ha potuto ancora constatare se l’atto si tratta di un solo atto vandalico o se è stato anche rubato qualcosa.