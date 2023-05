Furti su auto in sosta, un arresto e una denuncia

Furti su auto, un 34enne arrestato dai Carabinieri. E un 44enne denunciato: era stato arrestato per lo stesso motivo il 7 aprile. Il 34enne, tunisino, è stato fermato alle 9 in via Borghi dal radiomobile coi colleghi della Sio del 6° battaglione Toscana. Forzato e abbassato il finestrino di una Polo con un paletto di legno, ha sollevata la chiusura della portiera senza riuscirci, bloccato dai carabinieri. Aveva un coltello con una lama di 5 centimetri. Arresto convalidato, e ritorno in libertà in attesa del processo. Sempre i carabinieri del radiomobile hanno bloccato dopo le 5 il 44enne: l’hanno riconosciuto in viale Fratelli Rosselli. L’avevano arrestato tre settimane fa. Rovistava dentro una Kia Picanto in sosta. Ha cercato di allontanarsi, aveva una bottiglia di vino, presa dalla Kia, e documenti di altre persone.

Continuano con successo dunque i servizi specifici disposti da Comando provinciale dell’Arma, e della Questura nel tentativo di contrastare un fenomeno – quello dei furti su macchine in sosta e danneggiamenti – che si sta manifestando ormai da mesi con ricorrenza e frequenza preoccupante.