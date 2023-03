Furti Spogliatoi razziati, gara sospesa Si ripartirà dal secondo tempo

di Francesco Querusti

Una decisione saggia, abbinata al rispetto del regolamento. Il giudice sportivo della Delegazione Provinciale Figc-Lnd di Firenze Lorenzo Rocchi, ha deciso che la partita del campionato Juniores Club Sportivo-Impruneta Tavarnuzze, si rigiocherà dal momento della sospensione. Le squadre torneranno in campo per disputare il secondo tempo e partendo dal 2-1 a favore dei biancorossi del Club Sportivo. Da ricordare l’accaduto con la squadra dell’Impruneta Tavarnuzze che al rientro negli spogliatoi, alla fine del primo tempo della partita di due settimana fa disputata al Velodromo delle Cascine, si è accorta di aver subito un furto da ladri che sono entrati nella stanza da una finestra durante la partita.

Spogliatoi saccheggiati con tanti oggetti di valore portati via e caos generale per capire bene l’accaduto e come fronteggiare il fatto. Alla società di Tavarnuzze sono state riconosciute le cause di forza maggiore riferite al rifiuto di proseguire l’incontro. Nel rapporto del direttore di gara, pubblicato nel Comunicato Ufficiale Figc, viene evidenziato che i tesserati dell’Impruneta Tavarnuzze erano obbligati ad attendere l’arrivo delle Forze dell’Ordine per espletare le denunce o dichiarazioni di rito anziché scendere in campo. La squadra aveva la priorità di porre in essere ogni azione volta alla tutela della propria persona e dei beni, oltre il furto già subito, come ad esempio bloccare le carte di credito e le schede dei cellulari, insieme a chiavi e documenti sottratti.

"Vogliamo ringraziare il giudice e la Delegazione Provinciale - afferma la società Impruneta Tavarnuzze - per la sensibilità dimostrata nell’accogliere il reclamo e far disputare il secondo tempo. Riconoscere che la nostra mancata presenza al secondo tempo non era un modo per scappare dalla partita, ma era dovuta a uno stato di shock per il grave furto subito è un grande segnale di rispetto. Ripartiremo sotto di un gol, con il secondo tempo da giocare e motivati da questa decisione". Si rigiocherà il 15 marzo.