Furti, smontati motori di auto

La brutta sorpresa si è concretizzata al risveglio, due giorni fa. In più zone di Sesto infatti diversi possessori di Fiat Panda, in particolare, si sono accorti che, durante la notte, erano state asportate parti del motore (tra l’altro catalizzatori e sonde): episodi di questo tipo, forse furti su commissione visto che solo alcuni componenti sono stati sottratti, sono avvenuti tra l’altro nell’area dello Smart Village lungo via Pasolini, nella zona di via Parini al Neto, in viale Ariosto e nell’area di via Cafiero. Tra i mezzi interessati anche due Panda dell’associazione comunale anziani che, ieri, con il presidente Giacomo Svicher, ha presentato denuncia: "Per noi si tratta di un grosso danno dal punto di vista economico, viste le necessarie riparazioni, ma anche per il fatto che avremo meno mezzi per effettuare i servizi di trasporto sociale".