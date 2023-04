Furti seriali su auto e vetri frantumati La Polizia sorprende un trentenne Dall’obbligo di firma a 3 colpi in un’ora

Sforzo ulteriore delle forze dell’ordine contro il preoccupante fenomeno dei banditi che frantumano i vetri di decine di auto. Con grosse spese per le vittime. La ricerca dei responsabili ha portato la notte scorsa la Polizia ad arrestare un tunisino di 30 anni accusato di tre diversi furti su auto in zona Legnaia. Serie interrotta grazie all’intervento della prima Squadra Volanti. Alle 19 in via Pisana, preso di mira uno sport-utility (due borsoni rubati, uno con accessori professionali per snowboard, valore sui 3.300 euro). Poco lontano, una donna con la figlia, ha sorpreso l’indagato armeggiare sulla sua Honda Jazz. E’ scappato dopo aver fatto danni. Meno di un’ora dopo il ladro seriale ha razziato una 500 XL in via Sogliani. Un residente ha dato l’allarme al 112 e trentenne ’cinturato’ Si stava allontanando con borsoni in spalla. E’ noto per precedenti specifici. Di recente era stato sottoposto a obbligo di firma in un’altra inchiesta per reati predatori.