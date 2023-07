San Jacopino, incubo spaccate: tre colpi in tre giorni

Firenze, 13 luglio 2023 - Tre spaccate in tre giorni e almeno tre auto danneggiate. In via Doni, via Ponte alle Mosse e via Mercadante. E' il bilancio del quartiere di San Jacopino che questa mattina si è svegliato con l'amaro in bocca. Nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo, con una calma invidiabile, è arrivato in sella alla sua bici davanti al bar di via Doni e con un martello ha mandato in frantumi la vetrata.

L'uomo non è riuscito a entrare ma resta il danno dei costi di riparazione. Il giorno prima, nella notte tra martedì e lunedì, lo stesso copione è andato in scena in un bar in via di Ponte alle Mosse. La dinamica sempre la stessa: la vetrata è stata infranta ma i malviventi non sono riusciti a entrare. Sabato e domenica invece sempre ignoti avrebbero tentato di intrufolarsi all'interno di un forno in via Mercadante. La tripla denuncia arriva dal comitato Cittadini attivi San Jacopino tra i comitati che stanno portando avanti, in collaborazione con l'associazione Borgognissanti, una petizione per chiedere una maggiore presenza di forze dell'ordine da mandare al ministero dell'Interno. "Noi non ne possiamo più, i negozianti hanno paura perché anche se spesso i bottini sono irrisori restano gli ingenti danni di riparazione" sottolinea Simone Gianfaldoni, presidente del comitato. "Per non parlare dello spaccio alla luce del giorno e dei furti e borseggi continui – aggiunge -, basta. Vogliamo risposte". Sempre questa mattina ci sono state altre tre auto con i vetri spaccati in via Toselli.

Nella notte tra sabato e domenica, invece, è toccato al ristorante Pizzaman di via del Sansovino. Quando come ogni mattina il titolare è arrivato davanti al suo ristorante quasi non credeva ai suoi occhi: qualcuno nella notte aveva cercato di introdursi all'interno della sua attività. A denunciare quanto accaduto il titolare Raffaele Madeo. "Abbiamo chiuso alle due di notte e la mattina alle 8 quando sono andato ad aprire ho trovato il vetro frantumato e la struttura in acciaio danneggiata. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. "Non sono riusciti a portare via nulla ma resta i danni per riparare le vetrate. E' assurdo che accadano episodi del genere" prosegue Madeo. Molto probabilmente i ladri sono stati messi in fuga da qualcuno che passava di lì.