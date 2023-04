Furti nelle auto, Nardella: “Serve piano straordinario”

Firenze, 26 aprile 2023 – Tanti, troppi furti nelle auto. E a Firenze cresce la preoccupazione.

"Al Comitato per la sicurezza pubblica parleremo del tema molto sentito dei furti alle auto e dei vetri spaccati, un fenomeno che si è manifestato soprattutto negli ultimi mesi – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Io ho chiesto e chiederò uno sforzo maggiore di tutte le forze dell'ordine, ho già allertato la mia polizia municipale: ci vuole un piano straordinario per estirpare questo fenomeno criminoso che è diffuso soprattutto in alcune zone della città e che conosciamo. E' molto odioso". "Dobbiamo prendere di petto una volta per tutte questa situazione, affrontarla e trovare una soluzione - ha aggiunto -. Mi auguro che oggi dal Cosp usciremo con una posizione condivisa e con una strategia in testa che ci permetta di essere immediatamente operativi".

Niccolò Gramigni