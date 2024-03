Colpi nelle lavanderie automatiche: coppia arrestata, traditi dai tatuaggi

Firenze, 11 marzo 2024 – Presi i ladri delle lavanderie automatiche. La coppia, lui 39 anni fiorentino e lei 43enne di origine lucana, è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare firmata dalla gip Antonella Zatini con l’accusa di furto aggravato. Sei i colpi messi a segno dalla primavera 2023 tra Empoli, Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, metà dei quali contestati alla coppia mentre gli altri tre al solo 39enne. L'uomo è anche indagato per il furto di una bicicletta a Incisa e Figline Valdarno.

Avrebbero forzato le casse delle lavanderie automatiche fuggendo poi con un bottino che, in un paio di occasioni, ha superato un migliaio di euro. Nel luglio 2023, per portare a compimento un furto in una selfservice di toilette per animali domestici, il 39enne avrebbe usato una smerigliatrice per aprire la cassa e portare via un centinaio di euro in monete. Ma è stato immortalato dal sistema di videosorveglianza che il proprietario del negozio aveva fatto installare dopo aver subito altri furti.

La coppia è stata tradita dai tatuaggi impressi sul collo e sulle spalle, ripresi dal sistema di videosorveglianza Per eludere i sistemi di sicurezza, i due avrebbero qualche volta staccato la corrente elettrica o manomesso le telecamere.