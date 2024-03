Furti in tramvia : "Servono controlli"

Balordi molesti sulla tramvia. La segnalazione arriva da alcuni passeggeri che si sono rivolti al nostro giornale. Da tempo i cittadini sono preoccupati per le ‘presenze’ sul tram, e non si tratta solo di borseggiatori a giudicare dal numero di borsette, portafogli, e carte elettroniche di pagamento che vengono ritrovate giornalmente o per le quali si rivolgono appelli quotidianamente dopo che i cittadini sono stati derubati. Stavolta si tratta di due soggetti che, secondo il racconto dei residenti, si avvicinano per chiedere denaro sul tram e reagiscono male se qualcuno glielo nega. I problemi maggiori si verificano nel tratto tra villa Costanza e la fermata Cascine. Sono in diversi a chiedere un controllo più stretto sui convogli.