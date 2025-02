Furti e truffe sono in aumento: "Servizi mirati per difendersi"

Un incontro per difendersi da furti, truffe e inganni. Si è svolta giovedì sera, a Lastra a Signa, l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la sezione Soci Coop Le Signe. Dopo il saluto del sindaco Emanuele Caporaso e della presidente della locale sezione Soci, Elisabetta Guerrini, hanno preso la parola la vicesindaca e assessora ai vigili Annamaria Di Giovanni, Modestino Guerriero, comandante della stazione dei carabinieri, Franco Rugi comandante della polizia municipale e infine il direttore e il responsabile sicurezza del negozio Coop locale.

"I crimini predatori da strada sono in aumento in tutta l’area metropolitana – ha detto il primo cittadino – e per questo è importante mettere in campo un coordinamento. Dobbiamo frenare questi fenomeni e non limitarci a spostarli nel Comune vicino". Il sindaco, ma anche tanti presenti, hanno quindi ripercorso gli episodi registrati negli ultimi mesi. "Nel periodo delle festività natalizie – ha spiegato Caporaso – i cittadini hanno denunciato diversi furti e raggiri nel parcheggio del centro commerciale di Santa Maria a Castagnolo. Poi, grazie a un servizio mirato di sorveglianza, il problema è rientrato".

Il modus operandi dei malviventi era sempre lo stesso e puntava a derubare le malcapitate intente a caricare la spesa in auto. In alcuni casi, un complice distraeva le vittime, invitandole a raccogliere da terra degli oggetti e approfittando di quell’attimo per portare loro via la borsa. Il maresciallo Guerriero ha invece spiegato come evitare le truffe telefoniche, illustrando le più comuni. Anche in questo caso, proprio in zona, alcuni anziani sono stati contattati da falsi carabinieri, che hanno provato a estorcere loro soldi per "aiutare" un presunto familiare coinvolto in un incidente. Infine, Franco Rugi, neo comandante della municipale, ha illustrato i meccanismi di funzionamento delle 60 telecamere presenti sul territorio, evidenziando l’importanza di denunciare subito, per dare agli inquirenti il tempo di recuperare i filmati prima che vengano cancellati.