Furti di moto e biciclette Arrestato sei mesi dopo

Arrestato dai Carabinieri Uffizi un 53enne accusato di aver rubato motocicli. Misura cautelare disposta dal giudice Pezzuti. Il provvedimento scaturisce da un’indagine nata dalle denunce di due fiorentini e di un turista britannico. Pomeriggio del 27 agosto: l’uomo pone l’occhio su un Aprilia Rs parcheggiato in Lungarno Diaz. Forza il sistema di accensione, indossa il casco preso nel sottosella e si dilegua. Il proprietario resta anche senza chiavi di casa e del negozio, lasciate nel mezzo. Due giorni prima era toccato a un 52enne turista britannico: non aveva trovato le sue due bici nelle rastrelliere in Piazza dei Giudici, noleggiate per visitare la città coi famigliari. Nelle telecamere i Carabinieri hanno visto il 53enne accovacciato nei pressi delle rastrelliere, intento a forzare i lucchetti, per poi allontanarsi. Furto continuato e aggravato dalla violenza su cose. Il motoveicolo è stato ritrovato il 31 agosto quando i militari hanno intimato l’alt in viale Matteotti. Alla guida l’indagato.