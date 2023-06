Poliziotto-turista insegue ladro e recupera la refurtiva

Firenze, 5 giugno 2023 – Era a passeggio in compagnia per le vie del centro fiorentino, quando ieri pomeriggio la sua attenzione è stata attirata da un uomo che ne stava inseguendo un altro con grande concitazione. Il protagonista della vicenda, un poliziotto in servizio alla Questura di Torino ma in vacanza a Firenze per il ponte del 2 giugno, non ha perso tempo lanciandosi anche lui dietro al fuggitivo. Il suo occhio esperto e allenato alla strada, gli hanno fatto subito ipotizzare che potesse trattarsi di un ladro in fuga, appena uscito da un negozio.

I suoi sospetti hanno trovato conferma dopo qualche centinaia di metri quando il presunto autore di reato, braccato dall'agente, è stato costretto ad alleggerirsi di un voluminoso borsone a spalla, lanciandolo a terra in via delle Terme. L'uomo e poi riuscito a fare perdere le proprie tracce tra le viuzze del centro. Lo zaino abbandonato è stato recuperato dal poliziotto che ne ha rapidamente scoperto il contenuto: numerosi capo di vestiario e una borsetta da donna. Si trattava del bottino di almeno due colpi messi a segno tra via Por Santa Maria e via de' Cerretani. La merce è stata restituita agli esercizi commerciali che ne avevano subito il furto. La Polizia indaga ora per identificare l'autore degli episodi.