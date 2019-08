Firenze, 26 agosto 2019 - Rientrare dalle vacanze e scoprire che il proprio appartamento è stato svaligiato. Non il migliore dei rientri in città per alcune famiglie fiorentine. Quattro furti in appartamento sono stati scoperti nella giornata di domenica a Firenze dai proprietari rientrati dalle ferie. Visitate un'abitazione di via Berchet, una in via Maroncelli, un'altra in via Turati e una in via Ferrucci. I malviventi, entrati forzando le porte, hanno portato via denaro, gioielli in oro e argento e capi di abbigliamento. Indagini in corso da parte della polizia. Leggi: "L'ultima moda dei ladri, graffette alle porte".

