"Furti a scuola, mancano controlli"

di Linda Coscetti

e Manuela Plastina

"Nostra figlia di 10 anni è vittima di furti e dispetti ripetuti all’interno della scuola". Sembra un caso isolato, ma Laura Nocentini e Lorenzo Bonechi, genitori di una bimba che frequenta la 4° elementare alla Marconi di Grassina, non ne hanno certezza, anche se raccontano di aver avuto segnalazioni anche da altri genitori. Certo è però che la loro bimba, quando torna a casa da scuola, non trova più alcuni suoi oggetti personali. Non una volta, più volte. "Stavolta mancava il cappellino nello zaino – denuncia mamma Laura –, e non è la prima volta. Ho parlato con altri genitori: mi hanno confermato che spesso manca qualcosa nelle borse di figli".

Potrebbe anche trattarsi di smarrimenti, dimenticanze, oppure di dispetti tra bambini, più che di furti veri e propri, "ma non è giusto che i ragazzi possano circolare nei corridoi a tutte le ore senza sorveglianza – racconta il padre, Lorenzo –. Stavolta è stato un banale furto di un cappellino, ma se accadesse qualcosa di più grave?".

Prosegue la mamma: "Mi hanno suggerito di far portare a mia figlia il minimo indispensabile a scuola, ma no: voglio essere libera di farla uscire la mattina e vederla rientrare con le stesse cose". La preoccupazione di entrambi è doppia: da una parte ci sono i piccoli ‘furti’ o ‘dispetti’ che condizionano la vita scolastica e anche l’umore della piccola, dall’altra c’è il timore che i bambini non siano sufficientemente controllati.

La dirigente scolastica Maria Luisa Rainaldi non sapeva fino a ieri pomeriggio di questi episodi, sui quali, promette, indagherà, chiedendo maggiore attenzione a tutti i livelli. Ma il problema, come sanno anche le famiglie, non è tanto la carenza di sorveglianza, quanto di personale Ata: è stato infatti l’argomento al centro della discussione dell’ultimo consiglio d’istituto, sollevato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori.

Nei sette plessi del grande istituto comprensivo Caponnetto, ci sono solo 20 custodi, di cui 6 solo nelle tre scuole dell’infanzia. Alla scuola media Redi per 21 classi ci sono solo quattro persone, 5 alla scuola elementare di Antella Michelet e altri 5 nella Marconi di Grassina, scuola che si estende su due piani con grandi corridoi e una parte distaccata. "Da anni lamentiamo la carenza di personale, determinata da calcoli aritmetici che si basano sul numero di alunni e non su quello delle classi né sulla conformazione della scuola – lamenta la dirigente scolastica –. Le normative nazionali a cui si deve attenere l’ufficio scolastico nella ripartizione del personale Ata non corrispondono dunque alle reali necessità delle nostre scuole, con una carenza cronica e ormai annosa. È almeno dal 2020 che andiamo avanti così". I custodi, sottolinea la preside, "fanno l’impossibile per ottemperare a un lavoro che richiederebbe minimo altre 5 unità. Senza i numeri adeguati per le nostre scuole, siamo tutti in difficoltà. Apprezzo tanto il lavoro che il personale sta facendo con anche uno spirito di sacrificio che va oltre il proprio compito". La professoressa Rainaldi invoca nuove forze, anche eventualmente con personale in deroga. "Mi spiace per questi episodi che conto finiranno – conclude -, ma bisogna portare alla luce la carenza di personale Ata ormai difficile da gestire. Con questi numeri, ci rimettiamo tutti, inclusi gli studenti".