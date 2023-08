Furgone senza guidatore Schianto contro un cancello

Nella notte tra lunedì e martedì, molti abitanti di via Mazzini all’Antella sono stati svegliati da un fortissimo rumore. Erano appena passate le 23,30 quando, nel silenzio delle strade, si è sentito uno schianto; alcuni cittadini sono scesi dalle loro case per verificare cosa fosse accaduto per poi chiamare immediatamente i soccorsi. Il rumore era stato causato da un mezzo di una ditta che si occupa del ritiro dei rifiuti porta a porta: ilfurgoncino era andato a sbattere contro un lampione, abbattendolo, e poi contro un cancello. L’uomo al volante del mezzo è rimasto ferito ed è stato portato via dall’ambulanza in codice rosso, ma non sarebbe mai stato in pericolo di vita. La persona coinvolta nell’incidente, classe 1974, di nazionalità rumena, è un dipendente della ditta che si occupa della raccolta differenziata. Di turno l’altra notte nella zona dell’Antella, stava svolgendo il suo lavoro da solo.

Ancora non è chiara la dinamica precisa dell’incidente: dalle prime ricostruzioni, pare che l’operatore abbia sostato il mezzo su via Mazzini, lasciando l’abitacolo per pochi minuti, il tempo necessario per raccogliere manualmente i sacchetti dell’immondizia. Una routine per chi svolge questo mestiere. Ma qualcosa è andato storto: l’uomo si è subito accorto che il mezzo parcheggiato si stava muovendo da solo sulla strada in pendenza. Forse una distrazione, forse un freno a mano non tirato o il motore rimasto acceso senza la marcia inserita, forse un guasto: difficile capire cosa sia accaduto, ma il 50enne avrebbe tentato disperatamente di riprendere la guida del mezzo saltandovi a bordo.

Non ha fatto in tempo a premere il freno e il furgoncino ha continuato la sua corsa per oltre 50 metri finendo contro il lampione della luce (provocando anche lo spegnimento dell’illuminazione stradale) e poi contro il cancello di un’abitazione che è andato distrutto, ma almeno ha fermato la corsa del mezzo. L’uomo potrebbe essere stato colpito proprio dal lampione. I cittadini presenti, avendo trovato l’operaio sanguinante, hanno chiamato il 112 e atteso al suo fianco, assistendolo fino all’arrivo dell’ambulanza che lo ha soccorso e poi portato all’ospedale di Ponte a Niccheri. Oltre al personale medico, sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la luce pubblica.

Manuela Plastina