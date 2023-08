L’incidente di Firenze: il furgone era rubato, ladro bloccato mentre vende il carico

Firenze, 3 agosto 2023 – E’ a dir poco rocambolesca la vicenda dell’incidente accaduto nella mattina di mercoledì 2 agosto in via della Scala.

Non si è trattato di un semplice scontro: il furgone che ha travolto macchine e motorini in sosta era rubato e il ladro che lo guidava si è allontanato a piedi.

E’ stato bloccato mentre tentava di vendere, alle Cascine, i prodotti portati via dal mezzo. L’operazione è stata portata a termine dalla Polizia Municipale.

L’allarme era stato dato da alcuni cittadini, che avevano chiamato la Polizia Municipale subito dopo l’incidente.

Arrivati sul posto gli agenti in motocicletta si sono trovati di fronte al mezzo incastrato di traverso alla strada che bloccava la circolazione e alcuni testimoni hanno riferito loro che il conducente, di cui hanno fornito una sommaria descrizione, era scappato.

Gli agenti hanno contattato la proprietà del furgone, una società di trasporti con sede a Rimini. Il responsabile della società ha spiegato che il veicolo era stato rubato poco prima in largo Alinari. Ha inoltre raccontato che il dipendente della ditta era caduto mentre effettuava le consegne facendosi male.

E proprio mentre questi si trovava a terra in attesa dell'ambulanza, alcune persone si sono avvicinate per soccorrerlo e una di queste ha approfittato della situazione per rubare il furgone.

A questo punto grazie registrazione delle telecamere di largo Alinari gli agenti della Centrale Operativa hanno potuto vedere il furto e acquisire le immagini del ladro.

È quindi iniziata un'attività di indagine che ha portato alla ricostruzione del percorso del furgone prima dell'incidente, seguita dalla ricerca dell'autore nelle zone in cui era passato. Tra le zone rilevanti individuate c'era il Parco delle Cascine. Le pattuglie dell'Autoreparto si sono quindi recate alle Cascine, dove hanno individuato l'uomo che, nel frattempo, stava cercando di vendere alcuni prodotti sottratti dal furgone.

Dopo averlo fermato, l'uomo è stato trasportato al Comando di Polizia Municipale, dove è stato fotosegnalato e indentificato. Si tratta di un 32enne nordafricano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per furto e per irregolarità relative alle norme sull'immigrazione.