Nel furgone dell'ortofrutta trasportano scarti edili: denunciati

Firenze, 25 giugno 2022 - Un furgone per il trasporto di frutta e verdura che conteneva, però, scarti di lavori edili: lo ha scoperto la polizia municipale di Firenze durante un controllo in centro, che ha portato al sequestro del mezzo e del suo contenuto, e alla denuncia per trasporto illecito di rifiuti speciali del conducente, un rumeno.

La procura, spiega il Comune, ha disposto ulteriori verifiche anche al fine di un corretto smaltimento (oneroso e a carico del denunciato) dei rifiuti. La vicenda risale alla settimana scorsa. Gli agenti intorno alle 22 hanno notato un furgone bianco che, dalle scritte sulla fiancata, risultava adibito al trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi per un ingrosso.

Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti lo hanno fermato per accertamenti, scoprendo che nel furgone erano stipati rifiuti edili per circa 6 metri cubi, da lana di roccia a sanitari rotti, da piastrelle a canaline elettriche, e ancora pannelli di cartongesso e scarti vari: un contenuto incompatibile con la destinazione d'uso del mezzo pubblicizzata sulle fiancate. Da ulteriori controlli gli agenti hanno accertato che l'uomo non aveva il formulario necessario per il trasporto di rifiuti e neanche il furgone risultava iscritto all'albo.