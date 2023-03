Furgone in fiamme sull’A1, 6 chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud

L'intervento dei vigili del fuoco

Firenze, 16 marzo 2023 – Un furgone si è incendiato sull’A1, al chilometro 302 in direzione Nord, e si è formata una coda di 6 chilometri tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Per fortuna non ci sarebbero persone coinvolte nell’incendio. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco.

Autostrade per l’Italia rende noto che “il traffico non è più bloccato resta coda di 6 chilometri. Al momento il traffico defluisce solo in sorpasso. In alternativa, per chi è diretto verso Firenze, solo per i veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Incisa e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Firenze Sud”