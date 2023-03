Reddito di cittadinanza, furbetti scoperti a Rufina: 11 denunciati

Intervento dei carabinieri

Firenze, 14 marzo 2023 – Scoperti altri ‘furbetti’ del reddito di cittadinanza. I carabinieri della stazione di Rufina, in collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Firenze, hanno deferito in stato di libertà 11 persone che avevano indebitamente ottenuto il reddito di cittadinanza.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di acclarare che gli undici soggetti, un italiano e dieci stranieri, di varie nazionalità, sei dei quali effettivamente dimoranti nel comune e i restanti in ambito provincia di Firenze, avevano falsamente attestato all’Inps di essere residenti in Italia per il periodo necessario all’ammissione al beneficio. Le undici persone, cui era già stato revocato il reddito su segnalazione del Comune, avevano nel frattempo percepito somme variabili tra 586 e 10.963 euro, per un ammontare complessivo pari a circa 47mila euro. Ad oggi sono in tutto 46 le persone denunciate nel comprensorio della Valdisieve, per un totale di 288mila euro circa di indebiti emolumenti percepiti.

Nella mattinata di ieri, lunedì 13 marzo, i Carabinieri della Stazione di Dicomano sono intervenuti presso la residenza di una signora sessantottenne che, nella mattinata, aveva subito una truffa da parte di uno sconosciuto, sedicente “avvocato”, che si era presentato come tale bussando alla sua porta. Lo stratagemma usato per estorcere denaro è sempre lo stesso: viene riferito che un parente è stato incarcerato per un motivo qualsiasi, e serve una ‘cauzione’ per farlo liberare. Il sedicente avvocato ha così indotto la donna a farsi consegnare i preziosi, necessari, a dire dell’uomo, a far rilasciare la figlia, che era stata arrestata dalle forze dell’ordine. L’anziana donna si è accorta del raggiro solo dopo che, diversi minuti dopo, è riuscita a contattare la figlia, che le ha detto di non essere stata mai arrestata, e raccontarle quanto era accaduto. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Dicomano per l’individuazione degli autori del reato. Per evitare che simili episodi si possano ripetere, l’Arma dei Carabinieri sta svolgendo sul territorio la campagna di sensibilizzazione volta ad evitare le truffe ai danni delle persone anziane e proprio nella zona di Dicomano, nelle prossime settimane, sarà tenuto dalla Compagnia di Borgo San Lorenzo un incontro con i parrocchiani della Pieve di Santa Maria e la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Analoghe iniziative si terranno nel territorio per rafforzare l’azione informativa già in atto presso i presidi territoriali del Mugello.