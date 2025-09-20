Fuori uso il cestino mangia-plastica: "Stiamo cercando una soluzione"

Quando fu inaugurato, nel settembre di quattro anni fa, il ’Seabin’, un cestino ’mangia-rifiuti’ galleggiante, capace di raccogliere plastiche e microplastiche nel lago di Bilancino, fu salutato con entusiasmo come strumento tecnologicamente avanzato a difesa dell’ambiente. Ma l’apparecchio, un’iniziativa di Coop e LifeGate in collaborazione con Regione, Comune di Barberino, Publiacqua e Coldiretti, da oltre tre anni risulta completamente inutilizzato. Lo denuncia la capogruppo del Centro Destra per Barberino Silvia Castellani, che ha presentato un’interrogazione. E così in consiglio il mistero del Seabin fuori uso è stato svelato.

"Il Seabin – dice Castellani - ha funzionato solo per circa quattro mesi. A inizio 2022, è stato messo fuori uso a causa di un problema elettrico. E’ inaccettabile che un dispositivo installato con soldi pubblici, presentato come simbolo di tutela dell’ambiente e vanto per il nostro territorio, oggi giaccia inutilizzato. Il Seabin è stato installato e indicato come un’eccellenza, ma i fatti dimostrano l’assenza di una vera programmazione e di responsabilità gestionale. Chiediamo un impegno serio per rimediare a questa situazione". L’assessore ai lavori pubblici barberinese Paolo Tagliaferri conferma che un problema c’è stato: "L’apparecchio è stato messo in funzione per un breve periodo grazie a una soluzione tecnica provvisoria che ne ha consentito l’alimentazione elettrica in via temporanea. Tale fase sperimentale ha confermato l’efficacia del dispositivo e la bontà del progetto, ma la modalità di alimentazione utilizzata non è sostenibile né autorizzabile per un funzionamento stabile e continuativo nel tempo".

Una soluzione si era trovata: alimentare il Seabin con un piccolo pannello fotovoltaico. Ma la Sovrintendenza ha detto no all’installazione. E l’area dove il dispositivo è stato installato il dispositivo non è raggiungibile da impianti "a terra", se non con spese difficilmente sostenibili. "Stiamo lavorando - conclude Tagliaferri - all’individuazione di una soluzione alternativa che consenta l’attivazione definitiva dell’impianto".

Paolo Guidotti