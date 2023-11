Fuori dalla giunta "Sono incredulo"

"La revoca delle mie deleghe da vicesindaco e assessore? Una sciocchezza che mi lascia stupito". Leonardo Cappellini, 54 anni, vicesindaco di Lastra a Signa dal 2014, sin dalla prima legislatura di Angela Bagni, manifesta tutto il suo disappunto per essere stato cacciato dalla giunta subito dopo la propria adesione ad Azione, il partito di Calenda. D’altronde ha alle spalle un lungo impegno amministrativa, che lo ha visto come vicesindaco già dal 2004 al 2009, poi presidente del consiglio comunale (fra il 2009 e il 2014), presidente del circolo Pd Ulivo di Lastra a Signa e membro della segreteria metropolitana Pd.

Cappellini si aspettava questa reazione?

"Me l’avevano annunciata come ipotesi, ma ero e resto incredulo. Ho sperato che i vertici del Pd intervenissero per fermare un provvedimento che reputo superficiale e miope. Ovunque il Pd cerca, in vista delle prossime elezioni, di allargare le alleanze. Poi, però, quando qualcuno aderisce a un altro partito di centrosinistra lo si caccia. Il Comune di Empoli ha un assessore di Azione, invece a Lastra invece si è fatto un calcolo meramente aritmetico, proiettando oggi i voti delle amministrative di cinque anni fa, quando Azione non esisteva. La politica è altro".

Qualcuno dice che in questa scelta possa aver influito il timore di un suo passo avanti come candidato sindaco all’interno della coalizione. E’ vero?

"È vero che è girata questa voce e temo anch’io che possa aver influito. Non è vero invece che volessi fare un percorso del genere. E lo avevo detto".

Da cosa nasce il passaggio ad Azione?

"Vengo dalla Margherita e credo che oggi il Pd abbia perso la vocazione maggioritaria e la capacità di rappresentare le istanze di chi viene dal centro. Penso che partiti come Azione possano rappresentare queste istanze, rafforzando e non certo indebolendo il centrosinistra".

E adesso?

"Sono molto sereno. Proseguirò il mio percorso dentro Azione, anche se l’atteggiamento verso il Pd non potrà che essere più ruvido".