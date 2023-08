Fuochi, poesia, musica e bistecche Antica Fiera, ce n’è per tutti i gusti

Oltre 20 eventi dal vivo fra concerti e spettacoli per l’Antica Fiera che si terrà nel centro storico di Lastra a Signa dal 25 al 27 agosto e che quest’anno festeggia la 242esima edizione. La manifestazione si aprirà venerdì 25 (ore 18) con l’inaugurazione del secondo tratto delle antiche mura con la partecipazione della banda musicale della Misericordia di Malmantile e l’esibizione degli sbandieratori della Valmarina e dei trampolieri. Sempre il 25 la firma del protocollo per valorizzare la bistecca alla fiorentina insieme ai Comuni di Scandicci, Signa e Montespertoli e all’Accademia della Fiorentina.

Tra gli spettacoli e concerti dei tre giorni della Fiera in varie location del centro: l’Omaggio a Dino Campana (il 25 agosto alle 21), Sanremo story, le più belle canzoni del Festival (25 agosto, ore 21.30), Ci vorrebbe Caruso… Pascoski - Omaggio a Francesco Nuti (25 agosto, ore 22), Quarto Podere in concerto con Le canzoni popolari (26 agosto, ore 18), il Recital comico con Alessandro Calonaci, Gaetano Gennai e ospiti a sorpresa (26 agosto, ore 21.30), lo spettacolo per bambini Otto il bassotto (27 agosto, ore 17), l’Omaggio a Pino Daniele e Lucio Dalla a cura dell’Orchestra da Camera Fiorentina (27 agosto, ore 18), Napoli Buenos Aires concerto di tango napoletano (27 agosto, ore 19.30).

Non mancheranno la tradizionale esposizione di animali all’interno del parcheggio della Misericordia in piazza Garibaldi, il giro in carrozza della Fiera, lo spettacolo di falconieri e il manipolatore di fuoco. Nell’Antico Spedale di Sant’Antonio sarà allestita l’esposizione di quadri e sculture "Il Viaggio" a cura di Associazione Mai, mentre in Comune ecco "Kstone", esposizione delle opere in pietra dell’artista Karima. Il 28 agosto dalle 10 in via XXIV Maggio si terrà il Mercato dell’Antiquariato, mentre vespe, moto e auto d’epoca saranno esposte in piazza Garibaldi e in via Diaz. La Fiera si concluderà la sera di ddomenica con lo spettacolo pirotecnico musicale preceduto dalla tombola e dal concerto di Letizia Fuochi e Mediterranea - Amico Fragile Tour, allo stadio comunale.

"La nuova edizione della Fiera punta come di consueto a valorizzare la nostra storia e allo stesso tempo fornire elementi innovativi – ha detto il vicesindaco Leonardo Cappellini -. La manifestazione nasce oltre duecento anni fa come fiera agricola". Il programma è sul sito www.comune.lastra-a-signa.fi.it.

Lisa Ciardi