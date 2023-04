Fuochi d’artificio per i successi e le promozioni del Fiesole calcio

Tutto il paese in festa per gli strepitosi risultati calcistici: bandiere, sciarpe e striscioni alle finestre (soprattutto a Borgunto, rione storico) e per le strade, con ritrovo di tifosi e sostenitori allo stadio Poggioloni delle Caldine. "E’ stata una domenica all’insegna dei colori biancoverdi – afferma il direttore generale, Jacopo Silei – vissuta in maniera familiare con tutta la comunità riunita fino tarda sera al campo sportivo per celebrare le squadre di Prima categoria e i Giovanissimi anno 2008 vincitori dei rispettivi campionati Figc. Un evento che rimarrà nella storia di Fiesole come aspetto aggregativo e conviviale, per la presenza di tantissimi bambini della scuola calcio, col sindaco Anna Ravoni, gli amici delle Caldine e numerosi ex giocatori e dirigenti vincitori dei campionati di Terza e Seconda categoria. Un fatto curioso la richiesta di autografi e foto fatta dai bimbi ai giocatori della squadra che sale in Promozione. E alla fine i fuochi d’artificio, per rendere indimenticabile questa splendida giornata. Che la festa continui con futuri successi".

Una curiosità riguarda la squadra da record di Prima categoria, guidata da mister Zuzzi, che in due anni e 54 partite ha ottenuto 112 punti. Presente il direttivo del Fiesole calcio al gran completo con in testa il presidente Giampiero Niccoli, i vice presidenti Giorgio Dini e Claudio Conticini, il direttore generale Cesare Barontini, il direttore sportivo Marco Panerai, il direttore organizzativo Jacopo Silei e il team manager Lapo Calamai, con i colori biancoverdi e la musica che hanno dato vita a una magica coreografia.

Francesco Querusti