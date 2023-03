Funerali di zia e nipote morti nell’incendio: commovente omaggio dei boy scout

Chi erano le vittime dell’incendio in casa di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino (Firenze), 13 marzo 2023 – Commozione e ancora incredulità a Sesto Fiorentino, ai funerali di Luca Faggi, 25 anni e della zia Francesca, 51 anni. Sono le due vittime dell’incendio accaduto lo scorso 6 marzo a Sesto Fiorentino in un’abitazione della frazione di Quinto Basso. I due sono morti per aver inalato nel sonno il fumo sprigionato dal rogo.

Le cui cause sono da ricercarsi in un cortocircuito, forse di una termocoperta che era appoggiata su un divano nel soggiorno a pian terreno, mentre le due vittime sono state trovate nei loro letti al primo piano. Grande commozione alla pieve di San Martino, dove tanta gente si era data appuntamento per l'ultimo saluto a Luca e Francesca.

Chi erano le vittime

Luca Faggi era un ragazzo molto attivo nel volontariato e nel mondo dei boy scout. Proprio loro hanno rivolto, tutti insieme, in cerchio, in divisa, un commosso omaggio al feretro.