Funerali di Fabio Sequi, morto da eroe a Bagno a Ripoli

Il corpo di Fabio Sequi (foto) è tornato a casa, nella sua Grassina che oggi gli darà l’ultimo saluto. È morto da eroe, nel tentativo di salvare due persone in difficoltà tra le onde della spiaggia di Rimigliano a San Vincenzo dove era andato per trascorrere qualche ora serena con un amico. E da eroe sarà salutato questa mattina dai suoi cari, dalle persone che lo amavano, dagli amici e dai colleghi. L’appuntamento è alle 10 nella chiesa di San Michele e Tegolaia a Grassina, la frazione dove aveva deciso di rimanere a vivere e dove lavorava con modellista alla Mmmar. Don Umberto celebrerà il rito funebre in una chiesa che si immagina gremita di persone che conoscevano Fabio e i suoi genitori, ma anche chi non lo ha conosciuto, ma ha ammirato il gesto eroico di quest’uomo che mamma Luciana ha definito "dal cuore d’oro, generoso, forse troppo". Anche il presidente della Regione Eugenio Giani lo elogia: "Il suo è stato un gesto d’amore straordinario. Sono vicino alla sua famiglia. Studieremo le iniziative più efficaci per ricordarlo per sempre", come per esempio "intitolare una strada in sua memoria".