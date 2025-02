"Funaro sostiene il masterplan. E la Piana?"

"È emerso in modo chiaro che l’indicazione politica della sindaca Funaro - coerentemente con quanto ha sempre dichiarato - è quella di sostenere i progetti di Toscana Aeroporti, ovviamente nel rispetto delle regole, ma senza schierarsi dalla parte dei Comuni della Piana". Queste le dichiarazioni di Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune. "Abbiamo proposto – spiega – un ordine del giorno contro l’idea di ampliare il numero di voli a Peretola, tutelando l’attuale popolazione sorvolata. Ancora non è stato votato e la Commissione 3 ha scelto di approfondire con l’audizione degli uffici, nella seduta di questa mattina. È stato molto utile. Il Direttore generale della Città Metropolitana ha spiegato che il precedente Masterplan è stato bocciato perché chi ha fatto ricorso ha trovato un appiglio formale, ma non sostanziale".