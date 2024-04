Funaro arriva in tram: ci porto Schmidt: "Ora attenzione massima alle Cascine"

"Ho e abbiamo scelto questo comitato non a caso: siamo vicini alla Cascine, un luogo sul quale voglio prestare la massima attenzione". Sara Funaro scende sorridente e in ghingheri dalla tramvia (stoccatina fisica all’anti-Sirio Eike Schmidt: "Se vuole la prossima volta posso andare a prenderlo e gli facciamo vedere che è questo il sistema di mobilità che funziona meglio in città"), dove trova ad accoglierla il governatore Eugenio Giani che si prende la scena sulla banchina nel pomeriggio assolatissimo del viale Fratelli Rosselli e mette subito le cose in chiaro: la cura del parco, malato perenne, è in testa alla sua agenda per la città del futuro.

Il tema sicurezza quindi dopo quello della casa (oltre cento milioni di euro per gli alloggi popolari nei prossimi cinque anni). La candidata sindaco della coalizione di centrosinistra entra nelle faccende calde, anzi bollenti, della quotidianità fiorentina dopo aver annunciato giorni fa di voler creare un’isola galleggiante sull’Arno per musica ed eventi catalizzando in un quarto d’ora le ire di tutte le opposizioni in un coro unico ("Con tutti i problemi che ci sono l’isola sarebbe la prima emergenza della città?").

"Per noi – insiste Funaro – il parco delle Cascine è una priorità assoluta", che va in parallelo con il tema della "giustizia sociale. Di idee ne abbiamo tante: non ce le facciamo scippare dalla destra".

Il comitato del viale Rosselli, gremito da decine di sostenitori e dalla stato maggiore del Pd fiorentino, è praticamente di fronte alla Leopolda ("Nessun riferimento a Renzi", precisa subito lei) e in effetti è in posizione strategica rispetto alla Firenze che ha il fiato più corto, con la microciminalità che in modalità casse di espansione aperte esce e combina guai d’ogni tipo ora dalle Cascine, ora da Santa Maria Novella andando a esasperare quartieri storicamente residenziali e tranquilli come San Jacopino, la Leopolda e la zona del primo Oltrarno.

Ad ascoltare Funaro, che abbozza un comizio salendo in piedi su un tavolino dentro la sede, ci sono, oltre a Giani, il sindaco Dario Nardella, il segretario regionale dei dem, Emiliano Fossi, e quello cittadino, Andrea Ceccarelli. Ma anche i parlamentari Federico Gianassi e Simona Bonafè e buona parte della giunta uscente.

Questa, rimarca lei, "sarà la casa di tutti coloro che vorranno entrare: cittadini e volontari che daranno una mano al partito e alla coalizione". Detto questo, però, "l’obiettivo è girare molto la città per andare, in ogni suo punto, a raccontare un pezzo del programma".

Oltra al tema sicurezza Funaro, tra un abbraccio e l’altro, torna sulla bontà del progetto tramviario: "È un’opera da continuare con grande determinazione. Qui, al comitato, siamo di fronte a una delle fermate del tram, nonostante ci sia chi vuole smantellare le tramvie. Si tratta di un grandissimo progetto che ha trasformato la città".

Di lì a poco incontrerà il competor Eike Schmidt alla prima del Maggio e a chi la stuzzica provando a innescare qualche scintilla lei risponde composta (la strategia avviata il primo giorno, quella del no allo scontro frontale, prosegue dunque): "Cosa gli dirò stasera? Intanto lo saluterò, ai concerti si va per ascoltare la musica prima di tutto. Lo saluterò cordialmente come faccio sempre, con tutte le persone e gli avversari".

Nota a margine: due ore più tardi tra la candidata dem e l’avversario di centrodestra bacio sulla guancia, sorrisi e stretta di mano in favor di telecamere.