Funaro al telefono con Linus: "Firenze aspetta la Deejey Ten". La promessa: "Ci saremo nel 2026"

di AntonIo Passanese

E’ bastata una telefonata di pochi minuti (avvenuta nel primo pomeriggio di ieri) per riportare il sereno su Palazzo Vecchio. A un capo c’era Sara Funaro, dall’altro Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta. Dopo i convenevoli di rito, sindaca e conduttore radiofonico (ma anche dj, conduttore televisivo e direttore artistico per decenni della sua creatura, Radio Deejay) hanno affrontato la ’questione’ Deejay Ten che, da due giorni, tiene banco in città e sui social. Ovvero: la gara podistica che richiama decine di migliaia di persone ha abbandonato definitivamente Firenze oppure c’è qualche margine di trattativa?

La buona notizia l’ha comunicata su Instagram Funaro: "Ho ringraziato Linus per l’affetto e l’amore che ancora una volta ha dimostrato per Firenze e l’ho invitato a tornare in città il prossimo anno con il grande evento di Radio Deejay. La musica, lo sport e l’energia di questo evento sono e saranno sempre benvenuti in città". Passano pochi minuti e c’è la risposta del diretto interessato: "Grazie sindaca, ci saremo".

Dunque, pace fatta e incidente diplomatico risolto. Quello che oggi assume i contorni di un misundestanding in realtà prende le mosse da una sorta di rivolta nata proprio sui social in cui molti runner fiorentini lamentavano il fatto che la nota gara podistica avesse snobbato Firenze, dopo anni di amore. La Deejey Ten, infatti, è stata ospitata dalla città del Rinascimento ininterrottamente dal 2010, con due sole eccezioni. Il biennio in cui l’Italia dovette fare i conti con il dramma della pandemia (Firenze era comunque già in calendario prima che scoppiasse l’emergenza Covid) e in cui praticamente ogni sport di gruppo e di contatto fu congelato e lo scorso anno, ma solo per ragioni logistiche (da qui infatti partì il Tour de France e la DeeJay Ten fu così dirottata a Viareggio dove ebbe comunque un bel successo).

Lo stesso Linus (che, senza voler riaprire una polemica ormai chiusa e risolta, due anni fa si lamentò dei prezzi cari degli hotel di Firenze), in un post, sempre su Instagram, ha tenuto a spiegare che "tra poche settimane riparte la stagione delle Deejey Ten e in molti ci stanno chiamando per chiederci come mai non torniamo a Firenze o non ripetiamo Viareggio. Beh, la verità è molto banale: lo scorso anno abbiamo organizzato 5 tappe della nostra corsa, quest’anno abbiamo deciso di ritornare a quattro. E gli accordi con le altre città (in cui si terrà la gara, ndr) prevedevano che ritornassimo anche quest’anno. Perché solo quattro? Perché siamo una piccola realtà (con un grande seguito certo, ma sempre piccoli siamo...)."

Una cosa a questo punto appare certa: nelle quattro tappe del prossimo anno ci sarà Firenze. Parola di Linus (e per buona pace di tutti i runner).