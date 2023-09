Fumetti, cd e dischi. Tutti al Palasport

Mostra mercato scambio di dischi, cd e fumetti sabato e domenica al Palasport di Scandicci (via Rialdoli). L’evento è organizzato dall’associazione Fumetti e dintorni con il patrocinio del Comune. Gli espositori sono 70, l’ingresso è libero. L’orario di sabato è dalle 9 alle 19; domenica la chiusura è invece alle 18. E’ atteso un pubblico appassionato di fumetti anni ‘60 o antecedenti (Tex) o dei supereroi. Per gli amanti di Diabolik sarà presente il disegnatore Riccardo Nunziati. I visitatori hanno la possibilità di portare vecchi dischi o fumetti per valutazioni. Info: fumettiedintorni.it.