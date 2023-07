Fugge dopo incidente Caccia al ‘pirata’

Provoca un incidente e scappa. È successo sabato, poco prima delle 21, quando i carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti in via Santa Lucia per un incidente stradale. In particolare, una 45enne del posto, mentre percorreva la via sul proprio scooter è stata urtata da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga. La vittima è stata trasportata dal personale del 118, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, con diagnosi e prognosi in corso di accertamento. Le indagini sono in corso anche grazie alle immagini delle telecamere.