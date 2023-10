Tubi vecchi e tante incognite, l’esperto: "Può succedere di nuovo"

Firenze, 26 ottobre 2023 – C’è una città vecchia e una città nuova, anche nel sottosuolo. Il groviglio di tubi che giace sotto le bellezze fiorentine ha una data di nascita, o per meglio dire di costruzione, ma non una data di scadenza. E le tubature con più decenni di servizio sono anche quelle con una minore precisione della mappatura e delle collocazione effettiva. Variabili che, nonostante gli studi tecnici delle carte e l’utilizzo di strumentazioni all’avanguardia nello studio del terreno, rendono impossibile azzerare del tutto le probabilità che incidenti come quello avvenuto martedì in piazza della Libertà possano verificarsi di nuovo. Ne abbiamo parlato con Vieri Gonnelli, ingegnere idraulico e consigliere dell’Ordine degli ingeneri di Firenze.

Gonnelli, in che condizione sono i sottoservizi fiorentini?

"C’è una parte della rete di infrastrutture del sottosuolo che è in uso da molto tempo, e di cui conosciamo meno dettagli tecnici. Ma c’è anche una parte moderna, in particolare quella che è stata rinnovata con i lavori della tramvia, che ci consente un tracciamento più aggiornato, e una mappatura dettagliata della posizione e delle sue caratteristiche".

Il tratto di tubature in piazza della Libertà a quale categoria appartiene?

"È difficile dirlo, si tratta di chilometri e chilometri di rete. Servirebbe una scheda con gli interventi fatti negli ultimi 20 anni. E bisognerrebbe sapere anche quando si è trattato di manutenzioni accidentali, ovvero a seguito di un guasto, o programmate, e quindi di prevenzione. Anche con questi dati, tuttavia, non è possibile eliminare del tutto il rischio di un incidente come quello avvenuto martedì".

Si spieghi meglio.

"È un rischio che si corre, e situazioni del genere possono ricapitare anche in futuro. I tecnici, oltre ad aver studiato le mappe, prima di intervenire si affidano anche a indagini più invasive, come per esempio l’utilizzo di un magnete e di un metal detector per individuare la posizione della tubatura. Ma non sempre basta, perché non sempre è possibile individuare l’ubicazione precisa del tubo, sopratutto se è ’antico’".

La tecnologia ci può aiutare a ridurre questi rischi?

"Sì, e lo sta già facendo. Sono molto utilizzati i sistemi Gps, ma anche il software Gis (Geographic information system ndr ), che permettono di associare dei dati alla loro posizione geografica sulla superficie terrestre e di elaborarli per estrarne informazioni. Importanti sono anche i lavori di riordino della rete dei sottoservizi, come quelli che sono stati fatti per il cantiere della tramvia".