Fuga di gas a Dicomano, in Mugello: famiglie evacuate. Riaperta la Provinciale 551

Dicomano (Firenze), 10 giugno 2022 - A causa di una fuga di gas per alcuni lavori in corso è stata chiusa e poi riaperta la strada provinciale 551 all'altezza dell'ingresso di Dicomano (Firenze), nei pressi con via della Pieve, in Mugello. Lo rende noto l'amministrazione comunale spiegando che per sicurezza e precauzione sono state fatte allontanare le famiglie residenti nei pressi della perdita. Il traffico è deviato lungo la provinciale 41 Sagginalese, spiega una nota, che però vietata a mezzi superiori a 240 quintali. Sul posto è presente la polizia municipale, vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento, sottolinea il Comune di Dicomano, non si conoscono i tempi per il ripristino e il ritorno alla normalità.

Sull'episodio è intervenuta Toscana Energia con una nota: "Alcune ore fa un’impresa estranea a Toscana Energia, che operava su altri sottoservizi, ha danneggiato una condotta del gas di media pressione provocando una dispersione. I tecnici di Toscana Energia, prontamente intervenuti, hanno individuato il punto in cui la condotta è stata danneggiata e hanno operato per mettere in sicurezza l'area. Per la riparazione del danno sarà necessario sospendere il servizio per alcune ore a circa 260 famiglie residenti nella zona. La riparazione del danno e il ripristino della normale erogazione sono previsti nella serata di oggi"