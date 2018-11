Firenze, 12 novembre 2018 - Una palestra, un ristorante e un parcheggio sono stati evacuati in seguito a una fuga di gas sul piano stradale in via dei Bassi, angolo via Foligno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta individuata la perdita, che proveniva da un tombino, ha effettuato la messa in sicurezza e l’evacuazione dei locali posti nelle immediate vicinanze. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia municipale per deviare il traffico. Sono attualmente in corso le operazioni di scasso e di riparazione della perdita dal personale di Toscana Energia. Non ci sono immagini disponibili.

