Fuga di gas a Firenze: il Comune ordina un’indagine, l’impresa dovrà risarcire i danni

Firenze, 26 ottobre 2023 – Palazzo Vecchio dispone un’indagine per chiarire cosa sia realmente accaduto martedì pomeriggio in piazza Libertà, quando alcuni operai al lavoro nel cantiere della linea tramviaria Fortezza-San Marco, avrebbero provocato la rottura di una tubazione che trasporta grosse quantità di gas metano.

L’incidente ha mandato completamente in tilt tutta la città, da viale Talenti fino all’imbocco dell’A1 a Firenze Sud. Oltre ai lunghissimi incolonnamenti, i vigili del fuoco si sono visti costretti a istituire una zona rossa e ad evacuare tutte le famiglie che abitano in quell’area e i commercianti che hanno le attività lungo quel cantiere.

L’inchiesta, affidata dall’assessore Stefano Giorgetti all’Ufficio Tramvia e alla direzione dei lavori, dovrà verificare se vi siano state negligenze, imperizia e imprudenza da parte del personale che stava operando in quel punto da cui sono fuoriusciti migliaia di metri cubi di gas (la quantità esatta deve ancora essere definita da Toscana Energia).

«Da una prima ricostruzione – racconta l’assessore – sembra che la rottura del tubo, o meglio la perforazione, sia avvenuta durante la demolizione di alcuni blocchi di cemento.

E’ opportuno fare verifiche, dopodiché per la prossima settimana organizzerò una riunione operativa nella quale mi verrà consegnata una dettagliata relazione. E visto che è la prima volta che accade una cosa del genere e di questa gravità, l’amministrazione deve capire se vi siano stati dei danni e a quanto ammontino.

Ovviamente se la responsabilità sarà in capo alla ditta avvieremo una richiesta di risarcimento del danno". Una cosa però Giorgetti ci tiene a sottolinearla (e ad assicurare): "Questo incidente non causerà alcun ritardo nel cantiere della Variante centro storico".

La messa in sicurezza di piazza Libertà e di tutta l’area circostante, come fanno sapere dal Comune, è terminata ieri notte, poco prima dell’una. Solo a quell’ora, infatti, la zona rossa è stata riaperta al traffico, i lampioni e i semafori riaccesi, i residenti hanno potuto far ritorno a casa e gli esercenti tirare finalmente giù il bandone dopo ore di attesa e panico. "Il gas è stato ripristinato in tutte le abitazioni anche perché quel tubo perforato – conclude l’assessore – non alimentava le utenze ma è definito linea a pressione".

Antonio Passanese